UE: Lituânia deve permitir trânsito de mercadorias russas para Kaliningrado por trem

A Comissão Europeia argumentou, nesta quarta-feira (13), que não deve haver "proibição" do transporte ferroviário entre o exclave russo de Kaliningrado e o restante da Rússia através da Lituânia, ao pedir controles "específicos e proporcionais".



Em um documento que detalha a aplicação das sanções à Rússia, a Comissão destacou que essas medidas restritivas "não permitem o trânsito rodoviário de mercadorias sancionadas por operadores russos. Não há proibição semelhante para o transporte ferroviário".



Publicada nesta quarta-feira, a nota da Comissão reafirma que o trânsito de equipamento militar, de uso duplo (civil e militar) e de equipamentos de alta tecnologia está vetado em todos os casos.



Essa é uma tentativa da Comissão de esclarecer se as sanções adotadas pela União Europeia contra a Rússia vetam "o transporte de bens essenciais em trânsito através da UE entre partes não contíguas" da Rússia.



Kaliningrado é um território russo separado do restante do país e localizado às margens do mar Báltico, que faz fronteira com Lituânia e Polônia.



A Rússia considera as restrições impostas pela Lituânia ao trânsito de mercadorias para Kaliningrado um ato "hostil" e mencionou a possibilidade de retaliação.



Após os anúncios da UE, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, declarou que Moscou prevê "acompanhar de perto a forma em que se aplicam as medidas", e considerou que o esclarecimento da Comissão Europeia sobre o transporte ferroviário era "uma manifestação de realismo e senso comum".



Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores lituano declarou em um comunicado que acolhia favoravelmente "as restrições sobre o volume de trânsito pela UE [...] fundamentadas nas médias dos três últimos anos".



Além disso, detalhou que Vilnius se manterá fiel à "associação transatlântica" e que "acatará a política de sanções unida e coordenada da UE". Ademais, se "reserva o direito de impedir unilateralmente" qualquer tentativa da Rússia de "abusar das possibilidades de trânsito", ressaltou.