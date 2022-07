Lufthansa suprime mais 2 mil voos por falta de funcionários

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou nesta quarta-feira (13) a suspensão de mais 2.000 voos neste verão boreal devido à falta de funcionários, elevando o número de cancelamentos a mais de 7% em julho e agosto em Frankfurt e Munique.



A companhia "suprimiu 2.000 voos" com partida e chegada nos centros de conexão de Frankfurt e Munique previstos até "final de agosto", declarou nesta quarta-feira(13) um porta-voz da empresa, contatada pela AFP.



Trata-se da quarta onda de cancelamentos anunciada pela companhia, o que representa 7% dos 80 mil voos planejados para estes dois aeroportos neste verão, segundo um cálculo da AFP.



O objetivo é "aliviar o sistema", destacou o porta-voz da companhia, enquanto a escassez de mão de obra atinge o setor aéreo.



A Lufthansa destaca que "pretende excluir as conexões com destinos clássicos de férias" e oferecer um máximo de voos alternativos, sempre que "houver várias conexões durante o dia para o mesmo destino".



