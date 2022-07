Foguete europeu Vega-C decola pela primeira vez

O foguete Vega-C, uma evolução mais potente do lançador italiano Vega, decolou nesta quarta-feira (13) da base espacial de Kourou, na Guiana Francesa, para seu lançamento inaugural, cumprindo sua missão de colocar várias cargas científicas em órbita a uma altitude de 5.800 km.



O lançador europeu decolou da plataforma de lançamento às 13h13 GMT (10h13 de Brasília), perfurando rapidamente a espessa cobertura de nuvens acima da selva da Guiana, de acordo com a transmissão ao vivo da Agência Espacial Europeia, responsável pelo programa.



"Trajetória nominal, pilotagem tranquila, parâmetros normais a bordo", anunciou o diretor de operações enquanto o foguete subia no céu.



O lançamento ocorreu com duas horas de atraso, tendo a contagem regressiva sido interrompida duas vezes menos de dois minutos antes da decolagem para verificações técnicas após o relato de anomalias.



Vega-C - "C" de "Consolidação" de acordo com seu principal fabricante, a italiana Avio - é uma versão aprimorada do lançador leve Vega, que foi utilizado 20 vezes (com duas falhas) desde 2012.



Com 35 m de altura, o Vega-C é um pouco mais alto e mais largo que o Vega e pode colocar em órbita polar de referência a uma altitude de 700 km satélites de até 2,2 toneladas, contra 1,5 tonelada do Vega.



Com seu desempenho aprimorado, o Vega-C pode atender a 90% do mercado de satélites em órbita baixa a algumas centenas de quilômetros de altitude, comparado à metade do Vega, segundo Avio.



Este lançador leve é considerado o irmão mais novo de Ariane 6. Os dois programas foram lançados em 2014.



O Vega-C poderá realizar algumas das missões anteriormente atribuídas ao lançador médio russo Soyuz. Este último era, até a invasão da Ucrânia pela Rússia, também comercializado pela Arianespace e disparado da base de Kourou.



Dois minutos e meio após a decolagem, o foguete se separou com segurança de seu primeiro estágio P120C. O P120C também é usado como propulsor para o Ariane 6, uma racionalização que permite aos europeus desenvolver uma família de lançadores mais competitivos contra a concorrência americana.



Pouco mais de duas horas após o lançamento, a quarta etapa, o módulo Avum+, liberou a uma altitude de 5.800 km diversas cargas científicas desenvolvidas por universidades, que encontraram espaço livre a bordo por se tratar de um voo de teste do foguete.



Além de quatro "cubesats" pesando alguns quilos, transporta LARES-2, uma esfera metálica de 300 kg usada para estudar o efeito da gravidade em órbita.



O sucesso da missão foi comemorado com gritos de alegria na sala de controle Júpiter onde o lançamento era supervisionado.



