As negociações realizadas em Istambul entre delegados russos, ucranianos e turcos para tentar desbloquear as exportações de grãos dos portos da Ucrânia "terminaram oficialmente" - anunciou o Ministério turco da Defesa em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (13).



As discussões duraram três horas e meia, na presença de especialistas militares desses três países, na presença de representantes das Nações Unidas. Nenhuma informação sobre seu conteúdo foi divulgada até o momento.