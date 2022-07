A gigante de gás russa Gazprom disse, nesta quarta-feira (13), que não pode garantir o bom funcionamento do gasoduto Nord Stream, que abastece a Europa, explicando que não sabe se conseguirá recolher uma turbina alemã em reparo no Canadá.



"A Gazprom não está em posse de qualquer documento que permita à Siemens retirar o motor de turbina a gás do Canadá", o qual Ottawa diz querer devolver para a Alemanha, declarou a empresa em um comunicado.



"Nestas condições, não é possível tirar qualquer conclusão objetiva sobre o desenvolvimento da situação em termos de segurança e de funcionamento seguro" do gasoduto, acrescentou o grupo.