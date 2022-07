Ativista pró-democracia 'Vovó Wong' é detida em Hong Kong

A ativista pró-democracia conhecida como "Vovó Wong" foi presa em Hong Kong nesta quarta-feira (13) por reunião ilegal.



Alexandra Wong, de 66 anos, junta-se a uma longa lista de ativistas presos como parte da repressão de Hong Kong a todos os dissidentes, lançada após grandes protestos pró-democracia em 2019.



Na terça-feira (12), Koo Sze-yiu, de 75, foi condenado a nove meses de prisão por sedição, apesar de sofrer de câncer terminal.



Wong é conhecida por sempre se manifestar com uma bandeira do Reino Unido, que, até 1997, tutelava Hong Kong como potência colonial, até ser devolvida à China.



A Promotoria acusou-a de ter participado de duas manifestações proibidas em 11 de agosto de 2019 e de ter gritado "palavras ofensivas".



As autoridades também estimaram que a bandeira brandida por ela e as palavras de ordem entoadas alimentaram essa reunião não autorizada.



A juíza Ada Yim condenou "Vovó Wong" a oito meses de prisão pela "magnitude" dos protestos e pela "desordem infligida à ordem social".