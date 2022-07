Governo Biden convida à Washington família de jornalista palestina morta em ataque israelense

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou a família da jornalista da Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, que foi morta enquanto cobria uma incursão do exército israelense na Cisjordânia ocupada, a visitar Washington, disse um assessor dos EUA nesta quarta-feira (13).



O secretário de Estado Antony Blinken "convidou a família para os Estados Unidos para uma reunião e contato direto com ele", disse o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, a repórteres a bordo do Air Force One pouco antes de o presidente dos EUA chegar a Israel para uma visita oficial.



O governo americano "está muito envolvido em determinar exatamente o que aconteceu em torno das trágicas circunstâncias de sua morte", acrescentou.



A família da jornalista palestina-americana solicitou uma reunião com Biden durante sua viagem a Israel.



Anton Abu Akleh, irmão da vítima, disse em uma carta enviada ao presidente americano que a família "se sente traída pela resposta lamentável" da administração desse país após a morte da repórter.



A ONU determinou que a jornalista morreu por disparos israelenses, mas Washington apontou que não há evidências de que tenha ocorrido intencionalmente.