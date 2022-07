Ao menos cinco mortos em ataque russo perto de Mykolaiv, no sul da Ucrânia

Ao menos cinco civis morreram em um ataque que destruiu um prédio perto de Mykolaiv, uma grande cidade do sul da Ucrânia perto do front, disse nesta quarta-feira (13) o chefe adjunto da administração presidencial, Kiril Tymoshenko.



Denunciando os múltiplos disparos de lança-foguetes, que alcançaram vários lugares da região, Tymoshenko indicou no Telegram que um "hospital e prédios residenciais foram danificados" e que "segundo dados preliminares, cinco civis" morreram no distrito de Vitovsk, ao leste de Mykolaiv.



Acompanhou a mensagem com uma imagem do prédio destruído, que mostra uma pequena construção de três andares com uma fachada completamente demolida.



Anteriormente, o governador da região de Mykolaiv, Vitali Kim, anunciou que várias cidades próximas à cidade foram atacadas.



Em seu relatório diário, o Ministério da Defesa russo disse que atacou Mykolaiv com "mísseis ar-terra de alta precisão", alegando ter eliminado 70 soldados da 59ª Brigada de Infantaria Motorizada, morteiros e veículos militares em ataques ao leste da cidade.



Mykolaiv, uma cidade-chave na estrada para Odessa (o maior porto da Ucrânia) e com 475.000 habitantes antes da guerra, já havia sido bombardeada quando o exército russo tentou em vão tomá-la no início da guerra.



Está localizada a cerca de 60 km de Kherson, a única capital regional ucraniana conquistada pela Rússia desde o início de sua invasão em 24 de fevereiro.