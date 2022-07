Economia britânica registra alta em maio apesar da inflação

A economia britânica se recuperou em maio, de acordo com os dados oficiais, apesar das expectativas de que a inflação pesaria sobre o crescimento. Analistas, no entanto, alertam que a boa notícia pode não ter longa duração.



O Produto Interno Bruto cresceu 0,5% em maio, informou o Escritório Nacional de Estatísticas em um comunicado, no momento em que analistas esperavam crescimento zero.



"A economia se recuperou em maio com um crescimento em todos os principais setores", afirmou Darren Morgan, diretor da agência de estatísticas.



O avanço foi estimulado por uma recuperação da construção, manufatura e serviços.



Este indicador contrasta com os dados de abril, quando a economia registrou contração de 0,2%, o que alimentou os temores de recessão iminente.



O Banco da Inglaterra (BoE) elevou as taxas de juros cinco vezes desde dezembro em uma tentativa de frear a inflação, que afeta o poder aquisitivo das famílias britânicas.



A inflação de maio registrou nível recorde em 40 anos, com índice de 9,1%.