Manifestantes contrários ao governo invadiram nesta quarta-feira a sede do principal canal de televisão público do Sri Lanka e apareceram por alguns minutos no ar.



Um homem não identificado entrou no estúdio do canal Rupavahini durante uma transmissão ao vivo e afirmou que só deveriam ser exibidas notícias relacionadas com os protestos.



A transmissão foi interrompida e substituída por um programa gravado.