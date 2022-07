Sri Lanka declara estado de emergência e tem presidente interino após fuga do chefe de Estado

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, foi designado como presidente interino após a fuga do chefe de Estado Gotabaya Rajapaksa, anunciou o presidente do Parlamento nesta quarta-feira, pouco depois do anúncio do estado de emergência no país.



"Por causa de sua ausência no país, o presidente Rajapaksa me disse que nomeou o primeiro-ministro para exercer a função de presidente, de acordo com a Constituição", anunciou Mahinda Yapa Abeywardana em um breve discurso exibido na televisão.



O presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu na quarta-feira em um avião militar para as Maldivas, arquipélago próximo do Sri Lanka no Oceano Índico, após a grande pressão provocada pela crise econômica mais grave na história desta ilha localizada ao sul da Índia.



Pouco depois da fuga, o gabinete do primeiro-ministro do Sri Lanka declarou estado de emergência e instaurou um toque de recolher na capital Colombo.



A Constituição prevê, em caso renúncia do presidente - o que Rajapaksa prometeu fazer durante o dia -, que o primeiro-ministro assuma o cargo de maneira interina até a eleição, pelo Parlamento, de um deputado para exercer a função de chefe de Estado até o fim do mandato em curso, novembro de 2024.