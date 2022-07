O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, deixou o país na madrugada desta quarta-feira em um avião militar com destino às Maldivas, após protestos generalizados contra ele, segundo relatos de autoridades locais.



O presidente de 73 anos, sua esposa e um guarda-costas deixaram o país a bordo de um avião Antonov-32 que decolou do principal aeroporto internacional, disseram autoridades da imigração à AFP.