Aliados ocidentais reforçam ajuda econômica à Ucrânia entre bombardeios a posições russas

Estados Unidos e União Europeia (UE) anunciaram, nesta terça-feira (12), o envio de quase US$ 3 bilhões em ajuda econômica para a Ucrânia, que disse ter bombardeado forças russas na região ocupada de Kherson, no sul do país.



O pacote econômico para a Ucrânia é parte das promessas financeiras feitas meses atrás pelas potências ocidentais.



Há semanas, o Exército ucraniano lança uma contraofensiva no sul, enquanto o grosso das tropas russas está posicionado no Donbass, no leste.



Após o início da invasão em 24 de fevereiro passado, as tropas russas controlam grande parte da região de Kherson, na fronteira com a península da Crimeia. Esta última foi anexada por Moscou em 2014.



Autoridades militares ucranianas disseram que mísseis e disparos de artilharia mataram 52 soldados russos e destruíram armas, veículos blindados "e um depósito de munição em Nova Kakhovka", a cerca de 70 quilômetros da cidade de Kherson.



O chefe da administração instalada pelos russos em Kherson, Vladimir Leontiev, denunciou, por sua vez, um "ato de terrorismo" e "uma terrível tragédia".



"Aqui não têm alvos militares", frisou, acrescentando que "há sete mortos e cerca de 60 feridos" e que "várias casas foram atingidas (...)".



Uma autoridade da administração de ocupação de Kherson, Ekaterina Gubareva, declarou que o ataque foi cometido com lança-mísseis múltiplos HIMARS, de origem americana. Até o momento, não foi possível verificar essas informações com fontes independentes.



Já o governo de Kiev afirmou que cinco ucranianos - entre eles três civis - detidos por tropas russas no sul foram libertados, graças a uma "operação especial" do serviço de Inteligência militar ucraniano.



- Ajuda financeira ocidental -



Em maio, o ministro das Finanças da Ucrânia, Serguei Marchenko, disse que o país precisa de cerca de US$ 5 bilhões por mês para manter sua economia funcionando.



Em nota, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, explicou que o valor de US$ 1,7 bilhão liberado pelos Estados Unidos servirá para "oferecer serviços essenciais ao povo".



Essa ajuda faz parte do pacote de US$ 7,5 bilhões assinado pelo presidente Joe Biden em maio, de acordo com o comunicado do Tesouro, e será destinado a operações como o pagamento de salários dos profissionais de saúde.



Já o montante de US$ 1 bilhão anunciado pela UE será usado para cobrir as "necessidades urgentes e garantir o funcionamento da infraestrutura crítica" na Ucrânia, disse o ministro das Finanças da República Tcheca, Zbynek Stanj, em um comunicado.



Esta quantia corresponde à proposta da Comissão Europeia apresentada em 1º de julho. Com isso, o bloco europeu eleva para US$ 2,2 bilhões o total da assistência a esse país.



- 43 vítimas em Chasiv Yar -



Na segunda-feira (11), a Rússia anunciou que tornará mais fácil para todos os ucranianos a obtenção da nacionalidade russa. Até agora, essa medida era aplicada apenas aos territórios já ocupados.



Hoje, as autoridades russas inauguraram, em Moscou, a embaixada da região separatista de Donetsk. Nenhum funcionário de alto escalão do governo compareceu ao evento.



O número de vítimas do bombardeio, atribuído à Rússia, de um prédio residencial em Chasiv Yar, na região de Donetsk, no domingo, não parou de aumentar, à medida que os trabalhos de resgate continuavam. Segundo as autoridades locais, são pelo menos 43 mortos até agora.



Em Kharkiv (nordeste), seis civis morreram em um bombardeio russo na segunda-feira, conforme relato do governador Oleg Synegubov.



- Negociações sobre grãos na Turquia -



O Kremlin anunciou que Vladimir Putin se reunirá com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e o da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em Teerã, em 19 de julho, para tratar do conflito sírio e terem discussões bilaterais. No caso do presidente turco será o primeiro encontro com seu homólogo russo desde o inicio da invasão à Ucrânia, no final de fevereiro passado.



Em um contexto de aumento dos preços dos alimentos em nível global, devido à ofensiva à Ucrânia (um dos maiores exportadores mundiais de trigo e de outros cereais), representantes de ambos os países vão tratar, nesta quarta (13), em Istambul, da retomada das exportações de cereais pelo mar Negro, anunciou o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar.



"Delegações dos Ministérios da Defesa de Turquia, Rússia e Ucrânia, assim como das Nações Unidas, discutirão amanhã, em Istambul, o envio seguro para os mercados internacionais dos grãos dos portos ucranianos", declarou Akar.



