Rússia abre investigação penal contra opositor Ilya Yashin

As autoridades russas abriram uma investigação penal contra Ilya Yashin, uma das últimas figuras da oposição remanescentes na Rússia, acusado de espalhar informações falsas sobre o Exército - disse seu advogado nesta terça-feira (12).



"Recebi um telefonema de um investigador: estão começando a revistar sua casa", disse o advogado Vadim Prokhorov no Facebook.



Yashin, de 39 anos, foi condenado a 15 dias de prisão, em 28 de junho, por "desobediência à autoridade". Ele rejeita a acusação.



Sua soltura está marcada para quarta-feira.



"Talvez eles me libertem, talvez não", escreveu.



A "divulgação de informações falsas" sobre o Exército é uma nova infração na Rússia e pode ser punida com 15 anos de prisão.



Foi implementada após o início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro. Desde então, as autoridades russas realizam uma repressão feroz contra as poucas vozes contrárias ao conflito, obrigando muitas delas a fugir para o exílio, com outras na prisão, ou sendo processadas.



Apesar de ter condenado a ofensiva na Ucrânia, Yashin decidiu permanecer no país.



"Os verdadeiros motivos da minha prisão são políticos, evidentemente. Sou um opositor, um deputado (municipal) independente, um crítico do presidente (Vladimir) Putin e contrário à guerra na Ucrânia", disse Yashin ao ser detido, em junho.



Ele integra a oposição liberal desde os anos 2000 e participou do grande movimento de manifestações contra o presidente Putin, entre 2011 e 2012.



Yashin é um aliado do ativista anticorrupção Alexei Navalny, principal rival do presidente russo. Este último se encontra em um presídio de segurança máxima, localizado ao norte de Moscou.