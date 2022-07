Elizabeth II elogia trabalho 'incrível' da saúde pública na pandemia

A rainha Elizabeth II prestou uma homenagem, nesta terça-feira (12), à "incrível" campanha de vacinação contra a covid-19 no Reino Unido e entregou ao serviço público de saúde, o NHS (na sigla em inglês), a maior honraria concedida aos civis.



A cerimônia foi no Castelo de Windsor, onde a monarca, de 96 anos, reside agora. No evento, esteve acompanhada de seu filho mais velho e primeiro na linha de sucessão ao trono, príncipe Charles.



Em boas condições e apoiando-se em uma bengala, ela entregou a Cruz de São Jorge, a mais alta honraria concedida a civis, aos responsáveis do NHS. A eles, somaram-se funcionários que estiveram na linha de frente de combate à pandemia e que ajudaram o país nesse país.



Entre eles, estava May Parsons, a enfermeira que aplicou a primeira injeção mundial da vacina contra a covid-19.



"Estamos muito orgulhosos do avanço da vacinação", disse ela à rainha.



"Sim, foi incrível", respondeu Elizabeth II, que teve covid em fevereiro.



A Cruz de São Jorge foi concedida ao NHS por seu imenso trabalho desde sua criação, em 1948.



Motivo de grande orgulho para os britânicos, o serviço público de saúde oferece atendimento gratuito a todos, mas se viu enfraquecido por anos de austeridade.



A rainha aparece cada vez menos em público, devido a problemas de mobilidade, e é, com frequência, representada por Charles.



No início de junho, durante quatro dias, os britânicos celebraram o 70º aniversário do reinado de Elizabeth II, a monarca mais antiga do mundo.