Representantes de Rússia, Ucrânia e ONU discutem cereais nesta quarta

Representantes de Rússia e Ucrânia debaterão na quarta-feira (13), em Istambul, com diplomatas da ONU, a retomada das exportações de cereais pelo Mar Negro, bloqueadas pela guerra - declarou o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar, nesta terça (12).



"Delegações dos Ministérios da Defesa de Turquia, Rússia e Ucrânia, assim como das Nações Unidas, discutirão amanhã, em Istambul, o envio seguro para os mercados internacionais dos grãos dos portos ucranianos", disse o ministro.



O comunicado de Akar não detalhou quem representará cada parte.



O diretor do Departamento de Organizações Internacionais do Ministério russo das Relações Exteriores, Pyotr Ilyichev, confirmou a reunião e antecipou que Moscou tem uma lista de demandas.



"Uma nova sessão de consultas com especialistas está prevista para 13 de julho, em Istambul", declarou Ilyichev, citado pela agência de notícias russa Interfax.



"Nossas condições compreensíveis incluem a possibilidade de controlar e de registrar o navio para evitar o contrabando de armas e um compromisso do governo ucraniano de não organizar provocações", acrescentou Ilyichev.



A reunião acontece em um contexto de aumento dos preços dos alimentos após a invasão russa da Ucrânia. O país é um dos maiores exportadores de trigo e outros cereais do mundo.



As exportações ucranianas estão bloqueadas nos portos do Mar Negro pela presença de navios de guerra russos e pela instalação de minas submarinas.



País-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Turquia intensificou, nos últimos meses, seus esforços para a retomada das exportações de cereais.



Fontes do governo afirmam que têm 20 navios mercantes preparados para carregar os grãos nos portos ucranianos. A ONU propôs a criação de corredores seguros.



Na próxima terça (19), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reúne com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Será a primeira vez desde o inicio da invasão russa na Ucrânia no final de fevereiro passado.



Ambos participarão de uma cúpula sobre a Síria, em Teerã, com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Em paralelo, terão uma conversa bilateral, segundo o Kremlin.