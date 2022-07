Discurso de Jill Biden sobre latinos causa polêmica

Um comentário da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, que circula nas redes sociais, indignou a Associação Nacional de Jornalistas Hispânicos (NAHJ), que a lembrou que os latinos "não são tacos".



Em um discurso na segunda-feira no Texas, por ocasião da conferência anual UnidosUS 2022, organização que defende os direitos civis dos hispânicos nos Estados Unidos, a esposa do presidente americano disse: "A diversidade desta comunidade, tão distinta como as adegas do Bronx, tão belas quanto as flores de Miami e tão únicas quanto os tacos de café da manhã aqui em San Antonio, é a sua força".



A NAHJ reagiu, visivelmente irritado, dizendo que "usar tacos de café da manhã para tentar demonstrar a singularidade dos latinos em San Antonio demonstra uma falta de consciência cultural e sensibilidade à diversidade dos latinos na região".



Mais de 62 milhões de hispânicos vivem nos Estados Unidos, de acordo com dados do censo de 2020, mas é um grupo muito diversificado culturalmente.



"Nós não somos tacos", protestou a NAHJ, a maior organização de jornalistas latinos dos Estados Unidos, no Twitter, instando Jill Biden e a equipe que escreve seus discursos "a reservar um tempo no futuro para entender melhor as complexidades de nosso povo e comunidades".



"Nossa herança como latinos é formada por uma variedade de diásporas, culturas e tradições culinárias, e não deve ser reduzida a um estereótipo", acrescenta.



Em pleno período pré-eleitoral antes das eleições legislativas de meio de mandato em novembro, os republicanos se juntaram às críticas.



Em um tuíte, o congressista republicano Carlos Giménez afirmou que os hispânicos "não são um monolito".



"Caso a Casa Branca precise de um lembrete: não, não somos tacos", mas "somos um povo muito real e diversificado, formado por diferentes histórias, comidas e até variações de linguagem. Temos sonhos e aspirações. Queremos estudar, trabalhar e progredir", insistiu Giménez.



A crítica forçou Jill Biden a se desculpar.



"A primeira-dama pede desculpas, suas palavras apenas transmitiram pura admiração e amor pela comunidade latina", reagiu seu porta-voz, Michael LaRosa, em um tuíte.