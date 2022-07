Palestinos dizem que apoio econômico dos EUA não substitui a paz

Nas vésperas da visita do presidente Joe Biden a Jerusalém, o embaixador americano Thomas Nides afirma que "dará um soco na mesa" para que Israel faça concessões aos palestinos.



Nides se referiu ao fato dos palestinos possuírem acesso a benefícios econômicos como internet 4G, mas não estava falando em pressionar Israel para reativar um processo de paz, que patina desde 2014.



A primeira viagem de Biden ao Oriente Médio desde que assumiu o poder no ano passado começa na quarta-feira (13), em Israel, e é esperado que ele se reúna na sexta-feira (15) com o presidente palestino Mahmoud Abbas em Belém, na Cisjordânia ocupada.



Os laços entre Washington e os palestinos vem melhorando com Biden, após alcançar o ponto mais baixo com seu antecessor Donald Trump, um firme defensor dos israelenses.



Além da internet de alta velocidade, a visita também pode ser propícia para retomada do financiamento americano para os hospitais em Jerusalém Oriental, anexada por Israel, que historicamente atendem palestinos.



Entretanto, alguns palestinos estão cansados da diplomacia americana priorizar os benefícios econômicos acima das questões fundamentais do conflito, que dura sete décadas.



"Seria bom ter 4G", comentou Mohamed Mostafa, ex-vice-primeiro-ministro palestino e ex-presidente da Paltel, a maior operadora de telecomunicação dos territórios palestinos.



"Mas obviamente isso não substitui a solução de problemas maiores, como Jerusalém, a soberania ou a liberdade", declarou à AFP.



"Israel pensa que nos esqueceremos", reafirmou Mostafa.



- O Hamas não espera "nada" -



A promessa de 4G, que o embaixador Nides citou em uma entrevista com o jornal Times of Israel, daria um impulso nos negócios palestinos, segundo Mostafa.



Atualmente, os palestinos devem comprar chips israelenses ou utilizar conexões lentas de 3G.



"As operadoras israelenses possuem uma parte significante do mercado palestino de telecomunicações e banda larga", pontua o ex-vice-primeiro-ministro. "Esta seria a oportunidade de trazer de volta as empresas palestinas", acrescenta.



Mas "os israelenses pensam 'vamos dar a eles 4G para que possam ficar quietos sobre os outros assuntos'", comenta Mostafa. "É de nosso interesse, mas também queremos coisas maiores", insiste.



Até o primeiro dia de julho, Israel era governado pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, um direitista contrário à grande demanda palestina: a formação do seu próprio Estado.



Bennett adotou uma abordagem de "redução de conflitos", buscando acalmar as tensões ao melhorar as oportunidades econômicas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islâmico Hamas.



Uma das medidas foi aumentar os vistos de trabalho para os palestinos em Israel.



Por outro lado, o líder do Hamas, Basem Naim, disse não esperar "nada" da visita de Biden.



Já Yair Lapid, o centrista que substituiu Bennett como primeiro-ministro israelense, apoia a proposta de criação de dois Estados para resolver o conflito palestino.



Seu governo, porém, é temporário e enfrentará novas eleições em novembro, com pouca margem para lançar uma grande iniciativa de paz.



Quando Lapid visitou Paris na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron disse que "não há alternativa à retomada do diálogo político entre Israel e os palestinos".



Para a AFP, autoridades palestinas apontaram que Lapid estaria "aberto" a reunir-se com Abbas, mas que no momento não lançará uma nova iniciativa de paz.



- "Armadilha israelense" -



Em um artigo de opinião publicado no fim de semana no Washington Post, Biden disse que seu governo restituiu cerca de 500 milhões de dólares em ajuda para os palestinos cortados por Trump.



Mas, para Sam Bahour, um renomado empresário palestino-americano na Cisjordânia, a apatia em torno da visita de Biden transcende as recentes flutuações do governo em Israel.



"O governo de Biden caiu na armadilha israelense, a armadilha de fragmentar todos os direitos palestinos sob a lei internacional e usar como cartas de baralho, como se estivesse fazendo concessões aos palestinos", indica Bahour.



Apoiar as iniciativas israelenses na Cisjordânia é simplesmente "jogar dinheiro na ocupação", inclui.



"Não necessitamos de 4G", afirma o empresário, apontando que os palestinos podem seguir com a internet lenta, mas não sem ser um Estado.



"Necessitamos que a quarta geração de palestino não viva sob a ocupação militar", conclui.