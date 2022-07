Não é apenas um número: a idade de Joe Biden é uma questão nos EUA

Joe Biden é velho demais para ser presidente? A questão dá o que falar entre os republicanos e a imprensa de direita, enquanto os democratas e a maioria da mídia dos EUA evitam abordá-la.



Mas enquanto a pessoa mais velha já eleita para o cargo mais alto dos Estados Unidos se prepara para uma extenuante viagem pelo Oriente Médio, cresce o debate sobre seu aparente desejo de buscar a reeleição em 2024.



A questão coloca os democratas em uma posição difícil, pois não há alternativa clara para Biden, que completa 80 anos em 20 de novembro.



"Ele está apto para ser presidente agora. Mas está velho demais para a próxima eleição", conclui a revista The Atlantic em um artigo recente, criticando duramente as alegações da direita de que Biden sofre de demência.



Em suas próprias bancadas, o desencanto com Biden é grande: uma pesquisa do New York Times divulgada na segunda-feira mostra que 64% dos eleitores democratas prefeririam outro candidato em 2024. Sua idade foi citada como o principal motivo para quem quer uma mudança.



O presidente completaria 82 anos no início de um segundo mandato e 86 no final. Sua "idade se tornou um assunto desconfortável para ele e seu partido", escreveu o New York Times no sábado.



Como seus antecessores, ele carrega responsabilidades exaustivas, como a guerra na Ucrânia e questões internas, como a inflação descontrolada e a violência armada desenfreada.



- Desgate -



Muitos americanos invejam sua saúde e o consideram um homem "vigoroso", que sofre de refluxo ácido leve e artrite, de acordo com um check-up em novembro passado.



Mas às vezes ele perde o fio da meada ao falar ou comete um erro ao ler um discurso. A gagueira que ele superou quando criança reaparece periodicamente.



A Casa Branca várias vezes precisou se retratar de comentários inoportunos do presidente sobre questões diplomáticas delicadas.



Biden concede menos entrevistas do que seus antecessores, preferindo artigos de opinião de jornais, conteúdo que pode ser cuidadosamente controlado.



- Conexão com os jovens -



O presidente está longe de ser uma exceção na política americana, onde muitos atores importantes estão na casa dos 70 anos, incluindo seu antecessor Donald Trump, 76.



Além de sua saúde, há também a questão de como um presidente nascido durante a Segunda Guerra Mundial poderia se conectar com americanos mais jovens.



De acordo com uma pesquisa da Morning Consult realizada entre abril e maio, apenas 43% dos democratas entre 18 e 34 anos acreditam que Biden está cumprindo suas promessas.



Quem poderia substituí-lo? Os analistas estão céticos sobre as chances da vice-presidente Kamala Harris, 57, que seria uma candidata natural se Biden desistir.



Um membro mais jovem da guarda do partido, como o governador da Califórnia Gavin Newsom, 54, ou o secretário de Transportes Pete Buttigieg, 40, seriam opções. Mas um favorito ainda não surgiu nas fileiras democratas.



THE NEW YORK TIMES COMPANY