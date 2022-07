O líder do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na Síria morreu nesta terça-feira (12) em um ataque com um drone das forças dos Estados Unidos, confirmou o Pentágono à AFP.



Maher al-Agal morreu quando pilotava uma motocicleta perto de Jindayris, na Síria, e um de seus principais auxiliares ficou gravemente ferido, afirmou o porta-voz do Comando Central do Departamento de Defesa, tenente-coronel Dave Eastburn.