Sunak se recusa a atacar Boris Johnson em sua campanha para sucedê-lo

O ex-ministro da Economia britânico, Rishi Sunak, se recusou nesta terça-feira (12) a criticar o primeiro-ministro Boris Johnson, apesar de ter contribuído para provocar sua queda.



Sunak, de 42 anos, renunciou na semana passada em protesto pela administração de Johnson, repleta de escândalos, junto com outro ministro, o que desencadeou uma onda de demissões no governo que obrigou Johnson a abandonar a liderança do Partido Conservador.



Johnson permanecerá em Downing Street como primeiro-ministro até que seu partido encontre seu sucessor.



No lançamento oficial de sua campanha nesta terça-feira, Sunak, considerado um dos favoritos, classificou Johnson "como uma das pessoas mais extraordinárias que conheci".



"O que quer que alguns comentaristas digam, ele tem um bom coração", disse ele.



"Discordei dele? Sim, e é por isso que me demiti", acrescentou, mas se recusou a "demonizar Boris, exagerar seus defeitos ou negar seus esforços".



Dez candidatos buscam substituir Johnson e o nome do novo líder conservador será conhecido em 5 de setembro, disse na segunda-feira o Comitê de 1922, um grupo parlamentar conservador encarregado de estabelecer as regras para a eleição.