Representantes da Rússia, Ucrânia e ONU discutirão na quarta-feira sobre cereais

Representantes da Rússia e Ucrânia debaterão na quarta-feira (13) em Istambul com diplomatas da ONU a retomada das exportações de cereais pelo Mar Negro, bloqueadas pela guerra, declarou nesta terça-feira o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar.



"Delegações dos ministérios de defesa da Turquia, Rússia e Ucrânia, assim como das Nações Unidas, discutirão amanhã em Istambul sobre o envio seguro aos mercados internacionais dos grãos dos portos ucranianos", disse Akar.



O comunicado de Akar não detalhou quem representará cada parte.



A reunião acontece em um contexto de aumento dos preços dos alimentos após a invasão russa da Ucrânia, um dos maiores exportadores de trigo e outros cereais.



As exportações ucranianas estão bloqueadas nos portos do Mar Negro pela presença de navios de guerra russos e a instalação de minas submarinas.



A Turquia, país membro da Otan, intensificou os esforços nos últimos meses para a retoma das exportações de cereais.



Fontes do governo afirmam que têm 20 navios mercantes preparados para carregar os grãos nos portos ucranianos.



A ONU propôs a criação de corredores seguros.