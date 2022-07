Unionistas da Irlanda do Norte organizam marcha a favor da Coroa

Milhares de unionistas protestantes devem participar, nesta terça-feira (12), das tradicionais marchas Orange na Irlanda do Norte, para mostrar seu apego ao Reino Unido em um momento em que a província britânica está em pleno impasse político.



Realizados todo o 12 de julho, esses desfiles da Ordem de Orange comemoram a vitória do rei protestante William III, de Orange Nassau, sobre seu rival católico Jaime II em 1690.



Após a pandemia de coronavírus, que causou seu cancelamento em 2020 e uma edição reduzida no ano passado, os desfiles ocorrem desta vez em um momento particular para a Irlanda do Norte, que está sem governo há três meses.



E a renúncia de Boris Johnson em Londres aumenta a pressão da instabilidade, já que os candidatos à sucessão do primeiro-ministro britânico se posicionam sobre as regras comerciais pós-Brexit que serão aplicadas ao território.



Na segunda-feira à noite, mais de 250 fogueiras foram acesas em comunidades unionistas em toda província para marcar o início das festividades.



No total, estão previstos hoje 573 desfiles da Ordem de Orange, dos quais 33 deverão passar por áreas católicas, uma possível fonte de tensões.



Antes do acordo de paz de 1998, o conflito entre unionistas - principalmente protestantes e partidários da manutenção da província sob a coroa britânica - e republicanos - essencialmente católicos e militantes pela reunificação da ilha - deixou 3.500 mortos.



As celebrações da Ordem de Orange sempre acontecem sob alta vigilância. Segundo a polícia, 2.500 policiais serão mobilizados para evitar qualquer incidente.



As autoridades tratam atualmente como crime de ódio um incidente ocorrido na quinta-feira, quando coquetéis molotov e tijolos foram lançados no local de uma fogueira.



Além disso, os desfiles acontecem este ano quando a Irlanda do Norte está no centro das tensões entre o Reino Unido e a União Europeia sobre o acordo pós-Brexit que deve reger suas relações.



O protocolo da Irlanda do Norte pretende proteger o mercado único europeu sem provocar o retorno de uma demarcação física entre a província britânica e a República da Irlanda, membro da UE, para evitar o enfraquecimento da paz assinada em 1998.



Mas os unionistas, denunciando a criação de uma fronteira no mar da Irlanda dentro do Reino Unido, opõem-se fortemente. Desde maio, bloqueiam as instituições da província, recusando-se a se unir ao executivo local com os republicanos do Sinn Fein - que venceram as eleições locais de maio - em virtude da distribuição do poder, desde que os controles não sejam abandonados.



O governo do Reino Unido apresentou ao Parlamento um projeto de lei que está atualmente sob revisão para superar algumas de suas obrigações do acordo, uma medida que a UE considera ilegal e que permite a ameaça de retaliação comercial.