UE aprova em definitivo adesão da Croácia ao euro em 2023

Os ministros europeus das Finanças aprovaram de maneira definitiva nesta terça-feira (12) a adesão da Croácia à zona do euro a partir de janeiro de 2023.



"Gostaria de felicitar o meu colega, Zdravko Maric, e toda a Croácia por tornar-se o 20º país a aderir à zona do euro", afirmou em um comunicado Zbynek Stanjura, ministro das Finanças da República Tcheca, país que exerce a presidência semestral do Conselho Europeu.



A transição da Croácia de sua moeda tradicional, a kuna, para o euro ocorrerá no primeiro dia do próximo ano, menos de uma década após a adesão do país à União Europeia.



Durante a cerimônia de assinatura dos documentos, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que "é um dia de celebração" e "um ato de convicção".



"A Croácia decidiu e está convencida do valor de adotar o euro e ingressar na zona do euro", disse, referindo-se ao que se tornará a moeda comum de 20 dos 27 países da UE.



No entanto, a Croácia se une à zona do euro em um momento de extrema dificuldade para a moeda europeia, que alcançou paridade com o dólar americano nesta terça-feira, um símbolo das incertezas que cercam a economia do bloco.



Ao chegar à reunião desta terça em Bruxelas, o ministro Maric disse que "todos enfrentamos desafios muito fortes por esses dias, mas obviamente com políticas e medidas coordenadas, acredito que podemos enfrentá-los".



Para se unir ao euro, a Croácia superou com sucesso as condições rígidas, como manter a inflação no mesmo patamar que seus pares da UE e garantir o gasto público sob controle.



A Croácia expressou a vontade de adotar a moeda única ao aderir à UE em 2023. A adesão do país à zona do euro coincide com o 20º aniversário da moeda comum.



Em 1º de janeiro de 2002, doze países da UE deixaram para trás suas moedas tradicionais para adotar as notas e moedas do euro. Desde então, outros sete países se juntaram: a Eslovênia em 2007, Chipre e Malta em 2008, Eslováquia em 2009, Estônia em 2011, Letônia em 2014 e a Lituânia em 2015.