Forças britânicas podem ter cometido crimes de guerra no Afeganistão, diz investigação da BBC

Uma investigação da BBC revelou, nesta terça-feira (12), que um comando das forças de elite do Serviço Aéreo Especial (SAS) do Reino Unido matou pelo menos 54 afegãos, em circunstâncias suspeitas, na província de Helmand.



Estes fatos foram omitidos pelo comando.



Os afegãos desarmados foram assassinados "a sangue frio" pelo SAS em operações noturnos, entre novembro de 2010 e maio de 2011. As armas usadas foram colocadas ao lado dos corpos para justificar os crimes, segundo um trabalho da emissora britânica que durou quatro anos.



Vários oficiais de alta patente, incluindo o dirigente do comando na época, general Mark Carleton-Smith, estavam a par dos incidentes e não os denunciaram para polícia militar, disse à BBC.



Conforme a lei britânica em vigor sobre as Forças Armadas, é crime um militar de alta patente não reportar possíveis crimes de guerra para a polícia, destacou a investigação.



Carleton-Smith, que se aposentou no mês passado após comandar o conjunto do Exército britânico, recusou-se a comentar o caso com a BBC.



A emissora baseou sua investigação em documentos judiciais, e-mails e trabalhos de campo dos jornalistas no Afeganistão.



"Muitas pessoas foram mortas em operações noturnas, e as explicações não tinham muito sentido. Quando alguém é detido, não deve acabar morto", comentou um oficial, em conversa com a BBC.



SAS