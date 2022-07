O retorno incômodo à vida normal na cidade ucraniana de Bucha

No quintal de uma grande casa em Bucha, cidade da periferia de Kiev que se tornou símbolo da violência das forças russas, Maxim desfruta de um jantar com sua família e vizinhos.



Há cerca de três meses, as tropas russas se aproveitaram da ausência da família para ocupar a casa: dormiam no quarto das crianças.



Anna, a mãe, estava na Romênia na época. Maxim e os dois menores, em uma área mais a oeste da Ucrânia.



Mas agora, com todos os membros reunidos em volta da mesa novamente, Maxim, um web designer de 36 anos, comenta pensativo: "Neste ambiente, tenho a sensação de que nada de ruim pode acontecer, que a vida é normal".



"Mas estamos cientes de que há uma guerra e que não há lugar seguro na Ucrânia agora", acrescenta.



Sua casa de dois andares recém-construída nos arredores de Bucha quase não foi danificada durante a ocupação russa.



Muitos casais jovens com filhos escolheram viver nesta cidade nos arredores do noroeste de Kiev pela tranquilidade que oferece.



"Soldados russos dormiram na nossa casa por dois ou três dias, comeram tudo na geladeira e nos deixaram isso", diz ele, mostrando um pacote de ração militar russa.



Naquela época, durante o mês de fevereiro, o exército russo ocupava Bucha em sua tentativa de cercar Kiev. Quando a Ucrânia retomou o controle da cidade, as atrocidades cometidas contra a população civil vieram à tona.



Em 2 de abril, jornalistas da AFP descobriram 20 corpos de civis mortos na rua Yablunska.



Três meses depois, pedestres desfilam por esta mesma avenida da cidade, ouvindo música em fones de ouvido, voltando do trabalho... enquanto há quem continue apagando os sinais dos combates.



A poucos quilômetros da rua Yablunska, uma vizinha de Maxim e Anna, Nastya Glyieva, uma confeiteira de 36 anos, também estava na Romênia quando os soldados russos chegaram à cidade.



À medida que a guerra avançava, ela se ofereceu em uma estação de ônibus na capital, Bucareste, para ajudar refugiados ucranianos que fugiam dos combates.



"A professora da minha filha de 11 anos e toda a família dela morreram", diz ela. "E eu não sei como dizer a ela."



"Quase todos os dias ouvimos as explosões dos dispositivos detonados pelo nosso exército", diz Glyieva. "No começo eu estava com medo, mas agora quase vemos isso como normal."