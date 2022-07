Ucrânia afirma que libertou cinco ucranianos após 'operação especial' na região ocupada de Kherson

Cinco ucranianos mantidos em cativeiro por tropas russas na região de Kherson, no sul da Ucrânia, foram libertados graças a uma "operação especial" do serviço de inteligência militar ucraniano, anunciou Kiev nesta terça-feira (12).



"Durante uma operação especial... nos territórios temporariamente ocupados da região de Kherson, cinco cidadãos ucranianos mantidos em cativeiro pelos ocupantes russos foram libertados", disse o serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) em comunicado.



Segundo essa fonte, a operação foi realizada pelas forças especiais do GUR e as cinco pessoas libertadas são um soldado, um ex-policial e três civis.



"Um dos libertados tem graves ferimentos de guerra", acrescenta o GUR, que não especificou se foi ferido durante a operação. "Eles estão agora sob a tutela das autoridades ucranianas e estão recebendo tratamento adequado", continua o comunicado.



O exército ucraniano realiza uma contraofensiva há várias semanas no front de Kherson, cuja região foi quase totalmente ocupada pelas forças russas desde os primeiros dias da invasão da Ucrânia lançada em 24 de fevereiro.