Comitê do Congresso dos EUA buscará 'ligar os pontos' do ataque ao Capitólio

O comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio em 2021 analisará, nesta terça-feira (12), as conexões entre aliados do ex-presidente Donald Trump e grupos extremistas de extrema-direita.



"Durante as audiências nós ligaremos os pontos entre esses grupos e quem dos círculos do governo tentou reverter a eleição", disse a representante democrata Zoe Lofgren.



A congressista disse à CNN que a sessão do comitê, que será a sétima, vai focar nos laços entre os membros do círculo íntimo de Trump e os grupos Proud Boys e Oath Keepers.



Membros desses dois grupos de milícia invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, junto a milhares de seguidores de Trump, em uma tentativa de evitar que a vitória do democrata Joe Biden fosse ratificada. O ataque deixou cinco mortos.



Espera-se que Jason Van Tatenhove, ex-membro dos Oath Keepers, testemunhe na audiência transmitida pela televisão nesta terça-feira, que começa às 13h00 (14h00 de Brasília) e que poderia durar no mínimo duas horas.



Cinco membros dos Proud Boys foram indiciados em junho por acusações de conspiração sediciosa por atos relacionados ao ataque ao Capitólio. Onze membros do Oath Keepers também enfrentam acusações pelo mesmo crime e três deles se declararam culpados.



Mais de 850 pessoas foram presas por ligações à invasão do Congresso por apoiadores de Trump, mas somente essas 16 enfrentam acusações de conspiração sediciosa, um crime que pode levar a uma sentença de até 20 anos de prisão.



O comitê tenta determinar se Trump ou seus aliados tiveram algum papel no planejamento e incentivo do ataque violento ao Congresso. Com esse objetivo, convocou vários assessores e pessoas próximas ao ex-presidente.



Trechos de uma entrevista de oito horas que o comitê realizou na sexta-feira com o ex-assessor de Trump na Casa Branca, Pat Cipollone, podem ser divulgados nesta terça.



O ataque ao Capitólio deixou pelo menos cinco mortos e 140 policiais feridos e foi precedido por um discurso incendiário de Trump diante de milhares de seus apoiadores perto da Casa Branca.



Trump foi processado duas vezes por eventos envolvendo o ataque ao Capitólio. Foi absolvido pelo Senado após ser acusado pela Câmara dos Deputados de incitar a insurreição.



A audiência desta terça-feira será a primeira desde o depoimento de Cassidy Hutchinson, assistente do chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.