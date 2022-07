Bancos chineses pagarão alguns clientes após protestos

Clientes de bancos de áreas rurais da China cujos saques foram congelados poderão recuperar parte de seu dinheiro a partir de sexta-feira, anunciaram as agências reguladoras, após um grande protesto no fim de semana.



O setor bancário rural da China foi atingido pelos esforços de Pequim para conter uma bolha imobiliária e o crescente endividamento do setor, uma restrição financeira que teve consequências em toda a economia do país.



Fragilizados pela desaceleração econômica, quatro bancos da província de Henan congelaram os saques em meados de abril, o que deixou milhares de correntistas sem recursos e provocou manifestações.



No domingo, milhares de pessoas protestaram diante da sucursal do Banco Central da China em Zhengzhou, capital da província de Henan, para exigir seu dinheiro e acusaram as autoridades de inação e até conivência com os bancos.



Alguns manifestantes foram espancados por indivíduos não identificados e obrigados a subir em ônibus da polícia, segundo testemunhas e fotos publicadas nas redes sociais e verificadas pela AFP.



Na segunda-feira à noite, o regulador de bancos e seguros da província de Henan anunciou que alguns correntistas poderão recuperar o dinheiro de volta.



Clientes individuais com depósitos de até 50.000 yuanes (US$ 7.422) receberão o dinheiro a partir de sexta-feira, segundo comunicado do regulador.



As formas de pagamento para os demais correntistas serão anunciadas posteriormente.



A polícia anunciou no domingo a detenção de pessoas supostamente pertencentes a uma organização criminosa acusada de controlar vários bancos locais desde 2011 e de fazer transferências ilegais por meio de empréstimos fictícios.



No entanto, a maioria dos correntistas prejudicados se mostrava cética, nesta terça-feira, em relação ao anúncio do regulador.



"As pessoas que têm mais de 50.000 yuans terão que continuar esperando para sempre", escreveu uma pessoa em um bate-papo em grupo na rede social WeChat.



Os bancos de Henan fazem parte de um grupo maior de bancos de pequeno porte afetados por problemas de liquidez e gestão.



Já os protestos são raros na China, país onde as autoridades são obcecadas pela estabilidade social a qualquer preço e onde a oposição é rapidamente reprimida.



Mas pessoas desesperadas conseguem, ocasionalmente, organizar grandes manifestações. A polícia costuma ser mais tolerante com protestos econômicos e financeiros do que com protestos políticos.



No mês passado, as autoridades de Henan foram criticadas depois de supostamente manipular passes de saúde para impedir que correntistas prejudicados participassem dos protestos.



O passe de saúde é necessário na China para acessar a grande maioria dos prédios, shoppings, locais públicos e alguns meios de transporte.



"Apesar da pequena quantidade de ativos envolvidos" no caso Henan, "as repercussões sociais do incidente podem ser significativas se não forem tratadas adequadamente", observou o ANZ Bank em nota.



Alguns manifestantes de domingo acusaram as autoridades de conivência com os bancos locais para reprimir os protestos.



