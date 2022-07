Os ministros europeus das Finanças aprovaram de maneira definitiva nesta terça-feira a adesão da Croácia à zona do euro a partir de janeiro de 2023.



"Gostaria de felicitar o meu colega, Zdravko Maric, e toda a Croácia por tornar-se o 20º país a aderir à zona do euro", afirmou em um comunicado Zbynek Stanjura, ministro das Finanças da República Tcheca, país que exerce a presidência semestral do Conselho Europeu.