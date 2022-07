Dólar alcança paridade com o dólar pela primeira vez desde 2002

A cotação do euro ficou abaixo de um dólar por unidade nesta terça-feira, um nível que nunca havia sido registrado desde a introdução, há duas décadas, da moeda única europeia, afetada pelo risco para a economia da UE de um corte de abastecimento de gás russo.



Os investidores privilegiam a moeda americana, considerada um valor refúgio, que valorizou 14% desde o início do ano e chegou a ser negociada a um dólar por euro às 9H50 GMT (6H50 de Brasília), a maior cotação diante da divisa europeia desde dezembro de 2002.



Os operadores do mercado temem uma grande crise energética no Velho Continente devido à interrupção do fluxo de gás russo que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, atualmente em manutenção. A tensão alimenta os temores de uma recessão na Europa.



Um cenário de recessão dificultaria o trabalho do Banco Central Europeu (BCE) caso a instituição deseje acabar com sua política monetária expansionista e passar para uma fase de contração para combater a inflação que agrava a situação.



Ao mesmo tempo, o Federal Reserve Fed, banco central americano) tem mais margem de manobra para continuar elevando as taxas, já que os números de emprego divulgados na sexta-feira provaram que a economia dos Estados Unidos apresenta maior resiliência no momento.