UE congelou EUR 13,8 bilhões com sanções à Rússia

As sanções que a União Europeia (UE) adotou contra a Rússia pela guerra na Ucrânia permitiram congelar 13,8 bilhões de euros de oligarcas e entidades, anunciou o comissário europeu de Justiça, Didier Reynders.



"É muito, e devo dizer que uma parte muito grande, mais de 12 bilhões, foi congelada em apenas cinco países membros do bloco", disse Reynders em uma reunião de ministros europeus da Justiça em Praga.



Ele não revelou detalhes sobre os Estados, mas em junho o ministro da Economia da Alemanha, Christian Lindner, revelou que o país congelou ativos russos que alcançavam 4,48 bilhões de euros.



Em junho, a força-tarefa dos aliados responsável por rastrear os ativos dos oligarcas russos informou que havia bloqueado 30 bilhões de dólares em ativos, assim como quase US$ 300 bilhões do Banco Central da Rússia.



Este grupo de trabalho inclui Estados Unidos, Austrália, França, Canadá, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido e a Comissão Europeia.