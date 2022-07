Rússia detecta primeiro caso de varíola do macaco

A Rússia identificou o primeiro caso de varíola do macaco, anunciou nesta terça-feira (12) a agência de saúde Rospotrebnadzor.



"A infecção foi detectada em um jovem que retornava de uma viagem pela Europa e que compareceu a um estabelecimento médico quando estava com uma erupção cutânea característica", afirmou a agência em um comunicado.



"O círculo de pessoas que teve contato (com o paciente) foi identificado", acrescentou a Rospotrebnadzor.



A Europa é afetada desde maio por um aumento expressivo nos casos de varíola do macaco.



Alemanha, Reino Unido, Espanha e França estão entre os países com mais casos.



O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS), responsável por determinar a gravidade da crise sanitária, programou uma reunião sobre a doença para a semana de 18 de julho.