Bombardeio ucraniano deixa sete mortos na região ocupada de Kherson, afirma administração russa

Sete pessoas morreram e quase 60 ficaram feridos em um bombardeio ucraniano na região de Kherson, ocupada pelo exército russo, anunciaram nesta terça-feira (12) as forças de ocupação de Moscou.



"Há sete mortos e quase 60 feridos no bombardeio ucraniano da cidade de Nova Kakhovka", sul da Ucrânia, afirmou no Telegram Vladimir Leontiev, comandante da administração cívico-militar instalada pelos russos na região de Kherson.



A vice-comandante da administração das forças de ocupação de Kherson, Ekaterina Gubareva, confirmou o balanço de sete mortos e acusou as forças ucranianas de de terem utilizado o sistema americano de lançadores de foguetes múltiplos HIMARS.



Não foi possível confirmar as informações com fontes independentes.



A Ucrânia afirmou que atacou alvos militares em Nova Kakhovka, com um balanço de 52 militares russos e um depósito de munições destruído.



Imagens divulgadas pelas autoridades de ocupação mostram vários edifícios destruídos.



"Dezenas de casas foram atingidas (...) estamos retirando as pessoas dos escombros", declarou Leontiev.



"É uma tragédia terrível. O número de vítimas vai aumentar porque a magnitude dos danos é enorme", acrescentou.



"Está claro que foi um ataque deliberado, violento e cínico com mísseis de alta precisão. Aqui não há alvos militares (...) armazéns foram atingidos, assim como lojas, uma farmácia, postos de gasolina e até uma igreja", disse, antes de denunciar um "ato de terrorismo".



A região de Kherson, limítrofe com a península da Crimeia anexada por Moscou em 2014, está ocupada em grande parte pelas forças russas, que executam uma ofensiva contra a Ucrânia desde 24 de fevereiro.



O exército ucraniano executa há várias semanas uma contraofensiva na frente de batalha de Kherson, no momento em que a maior parte das tropas russas está mobilizada na região do Donbass, leste da Ucrânia.



Kiev conseguiu recuperar território e se aproximou de Kherson, uma cidade de 290.000 habitantes, mas ainda não conseguiu avançar profundamente na área de defesa russa.