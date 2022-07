Grávida contesta multa de trânsito no Texas com argumento judicial contra o aborto

Uma grávida do Texas contestou uma multa de trânsito aplicada porque ela dirigia sozinha na faixa para veículos com mais de dois ocupantes com um argumento judicial usado contra o aborto: o de que o feto conta como uma pessoa.



Brandy Bottone foi parada por policiais em junho por transitar pela faixa estando aparentemente sozinha dentro de seu carro, noticiou o jornal The Dallas Morning News.



Ela disse que havia outra pessoa no veículo e diante da pergunta do policial, Bottone apontou para sua barriga de 34 semanas e respondeu: "Está aqui".



O incidente ocorreu em 29 de junho, poucos dias depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos tornar o aborto ilegal, deixando nas mãos dos estados a decisão sobre a interrupção da gestação.



Autoridades do estado ultraconservador do Texas, bem como aqueles que lutam contra o direito ao aborto, defendem que o feto deve ser considerado uma pessoa, argumento usado por Bottone na contestação da multa que lhe custaria US$ 275.



"Em virtude de tudo o que ocorreu, e não tento estabelecer um grande ponto político aqui, mas você entende que este é um bebê?", perguntou a mulher de 32 anos ao policial, segundo declarações à CNN.



O argumento de Bottone, que continuará sua disputa na justiça, põe sobre a mesa as consequências que poderiam ter em diferentes esferas as mudanças legais estabelecendo o feto como uma pessoa, defendidos por estados conservadores como o Texas.



O direito ao aborto se tornou legal nos Estados Unidos em 1973 com a decisão da Suprema Corte sobre o caso Roe vs Wade, mas este ano a máxima instância judicial do país, com uma formação majoritariamente conservadora, reverteu a sentença.



No ano passado, o Texas aprovou uma das leis mais duras contra a interrupção voluntária da gravidez, permitindo-a apenas até a sexta semana, quando muitas mulheres ainda não sabem que estão grávidas.