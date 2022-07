Irã fornecerá drones para Rússia usar contra Ucrânia, diz Casa Branca

O Irã planeja fornecer à Rússia centenas de drones que podem ser equipados com armas de combate para uso na Ucrânia, informou nesta segunda-feira (11) Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca.



"O governo iraniano se prepara para proporcionar à Rússia até várias centenas de UAVs (veículos aéreos não tripulados), incluindo UAVs com capacidade para armas, em um prazo livre", disse Sullivan a jornalistas.



Segundo o alto representante, a informação recebida pelos Estados Unidos respalda as opiniões de que o exército russo tem problemas para manter sua capacidade armamentista após perdas significativas na Ucrânia.



"Nossa inteligência indica ainda que o Irã se prepara para treinar as forças russas no uso desses UAVs, com sessões iniciais de treinamento programadas para começar no início de julho", acrescentou.



Os drones desempenham um papel crucial em ambos os lados da guerra na Ucrânia, desde o disparo de mísseis à distância até o lançamento de pequenas bombas contra alvos, passando pelo reconhecimento das forças de artilharia e as tropas terrestres.