Homem mais rico da Ucrânia cede seu império midiático ao Estado

O homem mais rico da Ucrânia, Rinat Akhmetov, afirmou nesta segunda-feira (11) que entregará seu império midiático ao Estado, em razão de uma lei que busca reduzir a influência dos oligarcas na economia do país.



"Esta semana, o Media Group Ukraine cederá, em benefício do Estado, todas as licenças ucranianas dos nossos canais de televisão (...), assim como as dos meios impressos", disse Akhmetov em um comunicado publicado no site do grupo controlador, o SCM.



O bilionário de 55 anos explicou que sua decisão foi "impulsionada" pela entrada em vigor de uma lei aprovada em setembro de 2021 para "prevenir as ameaças à segurança associadas à excessiva influência" de oligarcas.



Um dos maiores grupos de mídia do país, o Media Group Ukraine é formado por dez canais de televisão, veículos on-line e impressos.



Com uma fortuna estimada em US$ 4,2 bilhões, Akhmetov é presidente do time de futebol Shakhtar Donetsk desde 1996 e fundou o SCM, um grupo financeiro especializado no mercado siderúrgico, mas também em carvão e metalurgia.



Nascido na parte russófona da Ucrânia (leste), era considerado pró-Moscou, mas sua postura mudou após a invasão do país.