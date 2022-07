Parlamento francês rejeita moção de censura contra primeira-ministra

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, superou nesta segunda-feira (11) sua primeira moção de censura no Parlamento, apresentada pelo partido de oposição de extrema esquerda.



A moção, proposta pela bancada da aliança de esquerda liderada pelo França Insubmissa (LFI), precisaria de 289 votos para ser aprovada, mas só foi apoiada por 146 dos 577 deputados na Assembleia Nacional (câmara baixa).



Borne, de 61 anos, lidera um governo minoritário, mas antes da votação outros partidos da oposição - como os Republicanos (LR, direita) e Reagrupamento Nacional (RN, extrema-direita) - descartaram apoiar a iniciativa.



Durante o debate, que durou três horas, a primeira-ministra acusou a LFI de não se concentrar em questões importantes.



"Senhoras e senhores, hoje poderíamos estar trabalhando para o bem dos franceses", disse Borne antes da votação. "Em vez disso, estamos debatendo uma moção de censura baseada em minhas supostas intenções, o que atrapalha o trabalho do Parlamento e, portanto, a vontade do povo francês", acrescentou.



Borne foi nomeada pelo presidente francês Emmanuel Macron em maio, um mês antes das eleições parlamentares, nas quais seu partido centrista perdeu a maioria.



"Nunca aceitaremos alguém que ostente o poder neste país com a única legitimidade de ser nomeado pelo presidente", disse o parlamentar da LFI, Alexis Corbiere.



Antes da votação, Aurore Bergé, deputada do partido no poder, disse que a votação terá a "virtude" de esclarecer as posições de todos os partidos no novo Parlamento.



LFI e seus aliados eram "claramente minoria na Assembleia Nacional, uma minoria que quer bloquear as coisas, uma minoria que quer gritar, que quer impedir a primeira-ministra de falar, mas uma minoria", comentou na CNews.



Borne deixou claro que pretende contar com os votos dos partidos da oposição para aprovar leis.



O partido LR é fundamental, pois o apoio de seus 62 deputados pode ser suficiente para aprovar leis.



