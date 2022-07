HRW denuncia medidas do governo de Cuba para impedir novas manifestações

A organização Human Rights Watch denunciou, nesta segunda-feira (11), um "plano" do governo de Cuba para impedir manifestações, punir quem participar delas e "suscitar temor", com o objetivo de evitar novos atos contra o regime, em um relatório que documenta 155 casos de abusos após os protestos de 2021.



O relatório "Prisão ou Exílio" analisa as consequências das manifestações pacíficas de 11 de julho do ano passado na ilha, organizadas para protestar contra as violações dos direitos humanos, a escassez de comida e de medicamentos e a resposta do governo à pandemia da covid-19.



A ONG relata um "grande número de violações dos direitos humanos cometidas no contexto dos protestos, que incluem intimidações, detenções arbitrárias, processos penais abusivos, agressões e outros casos de maus-tratos, que, em algumas situações, constituem tortura".



"Comprovamos que essas violações contêm padrões que sugerem claramente a existência de um plano para impedir que as pessoas protestem, para punir quem fizer isso e suscitar temor, para evitar novas manifestações em massa contra o regime", diz o texto.



O relatório conclui, ainda, que as autoridades cubanas adotaram medidas para desmantelar o limitado espaço cívico que permitiu que os protestos ocorressem.



A repressão do governo, assim como sua falta de interesse para abordar as causas subjacentes que levaram muitos cubanos às ruas, "aumentaram drasticamente o número de pessoas que decidiram deixar o país", relata o documento.



Além disso, pede-se aos governos de Estados Unidos, Canadá, União Europeia e América Latina que "aumentem o escrutínio" sobre os direitos humanos em Cuba.



Organizações cubanas de direitos humanos assinalaram que mais de 1.400 pessoas foram detidas e, destas, mais de 700 seguem na prisão. A Justiça de Cuba confirmou as sentenças contra mais de 380 manifestantes e transeuntes, incluindo vários menores, segundo a HRW.