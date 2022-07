Líder de cidade pró-Rússia na Ucrânia morre em explosão de carro

Um responsável das autoridades de ocupação russas morreu na região ucraniana de Kharkiv (nordeste) por causa de um atentado, informou uma agência russa nesta segunda-feira (11), um tipo de ataque que está se tornando frequente nas regiões ucranianas controladas por Moscou.



A administração da ocupação na região de Kharkiv, citada pela agência de notícias estatal russa TASS, afirmou nesta segunda-feira que o responsável da cidade de Veliki Burluk, Eugueni Yunakov, morreu pela explosão de uma bomba embaixo de seu carro.



Segundo esta mesma fonte, este "ato terrorista" foi cometido por sabotadores ucranianos infiltrados atrás das linhas russas. A data do ataque não foi divulgada.



Em 6 de julho, a mídia estatal russa mencionou pela primeira vez a criação de uma administração de ocupação na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia.



Vitali Ganchev, que lidera esta organização, afirmou então que cerca de 20% da região estava ocupada por forças russas, e elas controlam cidades como Izium, Vovchansk e Kupiansk.



Enquanto isso, a capital de mesmo nome da região resiste há mais de quatro meses às forças do Kremlin, apesar dos bombardeios quase diários.



O exército ucraniano lançou vários contra-ataques nos arredores da cidade, conseguindo algumas vitórias.



Moscou instaurou órgãos administrativos em outras duas áreas ocupadas no sul da Ucrânia, na região de Kherson e em uma parte da de Zaporizhzhia, que caíram em suas mãos nos primeiros dias da ofensiva iniciada em 24 de fevereiro.