As principais bolsas europeias fecharam no vermelho nesta segunda-feira (11), ante os temores de novos confinamentos na China e de cortes de gás russo na Europa por tensões com Moscou.



A bolsa de Londres foi a única a encerrar o pregão quase estável, com alta de apenas 0,01%. Em Paris, a queda foi de 0,61% e, em Frankfurt, de 1,40%. Em Madri, a bolsa cedeu 0,43% e, em Milão, 0,95%.