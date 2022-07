EUA elogia 'luta' do povo cubano em aniversário das manifestações

Os Estados Unidos admiram "a determinação" do povo cubano "contra a opressão" e apoiam "sua luta" - declarou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, nesta segunda-feira (11), no aniversário de um ano das históricas manifestações contra o governo em Cuba.



Em um comunicado, o secretário de Estado afirma que a administração do presidente Joe Biden elogia a "determinação indomável (do povo cubano) contra a opressão".



"Ao povo cubano: os americanos observaram com admiração, em 11 de julho de 2021, como dezenas de milhares de vocês foram às ruas para erguer suas vozes pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e por uma vida melhor", acrescenta.



Aos gritos de "Temos fome" e "Liberdade", os protestos de 11 e 12 de julho passado terminaram em um morto, dezenas de feridos e mais de 1.300 detidos, segundo a Cubalex, uma ONG de direitos humanos com sede em Miami.



As autoridades cubanas afirmam que as manifestações foram organizadas pelos Estados Unidos.



"Estamos com vocês - afirma Blinken - porque o governo cubano, em vez de dar as boas-vindas às vozes do povo, condenou centenas de manifestantes a penas de décadas de prisão", diz a nota.



Segundo a Procuradoria-Geral da República cubana, 790 prisioneiros foram processados, e 488 receberam sentença definitiva, muitos pelo crime de sedição com penas de até 25 anos de prisão.



Os Estados Unidos consideram "inaceitável" que esses manifestantes permaneçam atrás das grades e afirmam que continuarão "apoiando o povo cubano (...) em sua luta pela democracia".



Segundo Blinken, o objetivo é garantir que as autoridades cubanas sejam responsabilizadas "pelos abusos contra os direitos humanos", condenar "as restrições às liberdades fundamentais e aos direitos trabalhistas", pedir a libertação incondicional de presos políticos e incentivar seus aliados a fazer o mesmo.



Em Havana, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse que, hoje (11), a ilha festejará a derrota de "um golpe de Estado vandalístico".



Quando chegou à Casa Branca, em janeiro de 2021, Biden prometeu rever a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. A ilha se encontra desde 1962 sob embargo americano.



Em maio deste ano, ele anunciou que suspenderia algumas das restrições impostas à ilha sob o mandato de seu antecessor Donald Trump, para facilitar os procedimentos de imigração, transferências de dinheiro e voos. A decisão foi bem-recebida por Havana.