Romênia investigará possíveis crimes contra a humanidade na Ucrânia

A Romênia anunciou, nesta segunda-feira (11), a abertura de uma investigação sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos na Ucrânia após a invasão russa que começou em 24 de fevereiro.



A Promotoria-Geral disse atuar conforme o direito penal que se aplica aos crimes contra cidadãos romenos em território estrangeiro e invocou também o princípio da "jurisdição universal", que permite processar suspeitos dos fatos mais graves onde quer que sejam cometidos.



"As consequências do ataque são especialmente graves, com perdas na população civil, principalmente crianças", afirmou a Promotoria em nota.



"Ao mesmo tempo, devido ao trauma psicológico causado pelo ataque militar da Federação da Rússia, milhões de civis abandonaram o território da Ucrânia e se tornaram refugiados, inclusive na Romênia", acrescentou.



Em um país criticado pela lentidão e corrupção do sistema judicial, esta decisão pode ter somente um valor simbólico do apoio a seu vizinho ucraniano.



Atualmente, a Corte Penal Internacional (CPI) de Haia investiga supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia.



A Rússia nega sistematicamente qualquer abuso atribuído a suas tropas como ataques a civis, execuções sumárias e estupros e acusa a Ucrânia de crimes de guerra.