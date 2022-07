Erdogan pede a Putin canal aberto para enviar ajuda à Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta segunda-feira (11) a seu homólogo russo, Vladimir Putin, que estenda a autorização de ajuda transfronteiriça para milhões de pessoas no noroeste da Síria, em áreas controladas pelos rebeldes.



"Erdogan ressaltou que atribui importância ao prolongamento do mecanismo transfronteiriço na Síria", disse seu gabinete, em um comunicado divulgado após a suspensão do mecanismo no domingo (10).



O apelo do presidente turco surge em um momento em que a ONU tenta encontrar uma solução para o veto russo a um sistema que permitiu a entrada de ajuda humanitária no país, castigado por uma guerra desde 2011.



A passagem de Bab al-Hawa, na fronteira sírio-turca, permite entregar ajuda humanitária a civis sem ter de passar por áreas controladas pelas forças do governo sírio.



Aliada do governo sírio, a Rússia usou seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para rejeitar as propostas ocidentais de manter a passagem fronteiriça aberta por mais um ano.



O Conselho de Segurança já estendeu o mecanismo para além do prazo inicialmente previsto e, ontem, várias fontes disseram que uma votação ainda é possível esta semana.



Erdogan tentou aproveitar suas boas relações de trabalho tanto com Putin quanto com líderes ocidentais que apoiam Kiev para acalmar as tensões.



O líder turco também convidou Putin a "adotar medidas" a respeito de uma proposta da ONU para retomar as exportações de grãos por parte da Ucrânia, através do Mar Negro, segundo seu gabinete.



A ONU apresentou um plano para facilitar as exportações, com a instalação de corredores seguros. A proposta recebeu apoio limitado, tanto em Moscou como em Kiev.



A Ucrânia acusa a Rússia de roubar seus grãos e de contribuir para uma crise alimentar global, ao bloquear os cereais nos portos ucranianos.