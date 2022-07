Em NYC, 500 casais oficializam união, após adiamento por pandemia

Cerca de 500 casais celebraram seu casamento sob céu azul no domingo (10), em um grande evento em Nova York realizado com o objetivo de curar as feridas da pandemia da covid-19.



Com guirlandas na cabeça, os casais, muitos deles já casados, desfilaram em procissão durante uma cerimônia simbólica liderada por um imã, um rabino e um pastor no Damrosch Park. Muitos foram às lágrimas.



"A gente ia se casar em 24 de março de 2020 no Havaí, mas, obviamente, a pandemia cancelou tudo", disse Erica Hackman à AFP, de braços dados com seu marido, Richard, em meio ao clima de festa no parque.



Erica e Richard já esperam um filho. Eles se casaram em 2021, em uma cerimônia com a presença de apenas alguns familiares próximos.



"Todo mundo usava máscaras", lembrou Erica, de 35 anos, enfaticamente.



"Foi um casamento muito pequeno... Então agora a gente sente que é muito importante vir e celebrar com outras pessoas que passaram pela mesma coisa", disse Richard, 37.



- Celebrando o amor -



Atingida duramente pela pandemia, Nova York parou em 2020. Imagens de uma Times Square deserta e de necrotérios improvisados se tornaram emblemas da crise da saúde.



Organizado pelo Lincoln Center, o famoso complexo de artes no Upper West Side de Manhattan, o evento foi apresentado como uma celebração dedicada aos casais que tiveram sua festa de casamento interrompida e adiada, mas todos eram bem-vindos. Alguns, como Esther Friesner Stutzman e seu marido Walter Stutzman, estavam casados há décadas.



"Ele me prometeu uma viagem a Paris", disse Esther, com um sorriso.



Lloyd-Kline, uma mulher que se casou em Toronto com sua esposa, Anisa, em 2008, estava feliz "por ter um dia em que apenas o amor é celebrado".



"Somos um casal do mesmo sexo. É muito importante pra gente sair e comemorar e se mostrar aqui em público o máximo que pudermos", disse Lloyd-Kline, de 56 anos, em um contexto sensível ante os temores de que a Suprema Corte dos Estados Unidos possa suspender o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, após sua recente decisão contrária ao direito ao aborto.



Já Anne-Marie Colon, de 59, caminhava entre os casais com uma foto de seu noivo, Louis Steven, um professor do bairro do Bronx morto de coronavírus em abril de 2020.



"Na semana em que ele faleceu, estaríamos em Aruba para nos casarmos. Então, pensei que vir hoje seria uma linda celebração da vida que ele e eu tivemos juntos por 11 anos", afirmou, emocionada.