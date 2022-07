Putin facilita concessão da nacionalidade russa a todos os ucranianos

A Rússia anunciou, nesta segunda-feira (11), que está facilitando o acesso à nacionalidade russa para todos os ucranianos, ampliando, assim, uma medida que até agora era aplicada apenas aos territórios da Ucrânia ocupados por suas forças.



Os "cidadãos da Ucrânia (...) dispõem do direito de solicitar a cidadania da Federação Russa, conforme o procedimento simplificado", indica um decreto do presidente Vladimir Putin publicado nesta segunda-feira.



Com isso, Putin estende para todos os ucranianos uma medida aprovada em maio deste ano para os moradores de Zaporizhia e de Kherson, em grande parte ocupada por suas forças desde sua ofensiva lançada em fevereiro. As autoridades de ocupação destas duas regiões já anunciaram que preparam um referendo sobre a anexação à Rússia.



Moradores de Luhansk e Donetsk também podiam ter se candidatar para obter a nacionalidade russa.



A Rússia é acusada de distribuir passaportes russos nos países vizinhos para estabelecer sua influência.



Antes da Ucrânia, fez o mesmo nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abkhazia, na Geórgia, e na Transnístria, na Moldávia.



Ucrânia, Geórgia e Moldávia são ex-repúblicas soviéticas com ambições pró-ocidentais.