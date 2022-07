UE deve se preparar para a chegada de migrantes em busca de segurança alimentar

A União Europeia (UE) deve se preparar para a chegada de refugiados impulsionados pela crise alimentar, agravada por conta da guerra na Ucrânia. O alerta foi dado nesta segunda-feira (11) pela diretora interna Aija Kalnaja, da agência europeia de guarda da fronteira Frontex.



De acordo com a funcionária, o bloco está "bem preparado" para receber os refugiados vindos da Ucrânia.



"Ao mesmo tempo, também temos que nos preparar para os refugiados que vêm de outras regiões por conta da insegurança alimentar", disse Kalnaja, ao chegar em Praga na reunião dos Ministros do Interior europeus.



"Todos sabemos que o transporte de trigo da Ucrânia está prejudicado. Isso causará ondas de migração. Então, nós estamos nos preparando para isso", apontou.



Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo, viu sua produção de grãos e cereais serem bloqueadas pela ofensiva militar da Rússia.



De acordo com fontes concordantes, cerca de 20 milhões de toneladas da colheita do ano passado ainda estão retidas nos portos ucranianos do Mar Negro.



A situação foi agravada pela subida dos preços nos mercados mundiais e a crise alimentar que ameaça os principais clientes ucranianos, em especial os países da África e do Oriente Médio.



A Rússia irá permitir que os navios ucranianos carregados com os alimentos possam voltar a navegar se o exército do país liberar seus portos, algo que a Ucrânia, por temer a segurança da sua costa no Mar Negro, se recusa a considerar.



O alto comissário das Nações Unidas para refugiados, Filippo Grandi, alertou em junho que, sem uma resposta para a crise alimentar causada pelo conflito, o recorde mundial de 100 milhões de pessoas desalojadas aumentaria ainda mais.