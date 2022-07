Corpo de ex-presidente angolano passa por autópsia após autorização da justiça espanhola

O corpo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, que faleceu na sexta-feira em Barcelona, foi submetido a uma autópsia após o pedido de uma de suas filhas, que considera a morte suspeita.



Uma porta-voz de um tribunal de Barcelona confirmou que um juiz autorizou na sexta-feira a autópsia, sem revelar mais detalhes. De acordo com uma fonte próxima aos advogados de Tchizé dos Santos, filha do homem que presidiu Angola de 1979 a 2017, os resultados do exame ainda não são conhecidos.



Santos morreu na sexta-feira, dia 8, na clínica de Barcelona em que estava internado desde 23 de junho, quando sofreu uma parada cardíaca. O ex-chefe de Estado abandonou Angola e se mudou para a cidade espanhola em abril de 2019, oficialmente por motivos de saúde.



A internação no CTI, revelada pela imprensa, provocou grande tensão na família, em particular entre a última esposa de Santos, Ana Paula, e Tchizé dos Santos, de 44 anos.



Esta última, que apresentou uma ação na Espanha poucos dias antes da morte do pai por "tentativa de homicídio", afirmou no sábado em um comunicado que existiam uma "série de indícios" que permitem pensar que o óbito acontece em "condições suspeitas".



Tchizé dos Santos considera, de acordo com os advogados, que Ana Paula e o médico particular do ex-presidente são responsáveis pelo agravamento do estado de saúde de Santos.



De acordo com a filha, o pai e Ana Paula estavam separados há algum tempo. Esta última também não tinha poder de decisão sobre a saúde de Santos porque seu casamento não era reconhecido legalmente na Espanha.



O ex-presidente "manifestou o desejo de ser enterrado em uma cerimônia íntima na Espanha, não em Angola com um funeral de Estado que poderia favorecer o atual governo", insistiu a filha no comunicado.



O atual presidente angolano, João Lourenço, sucessor de Santos, surpreendeu a todos ao iniciar uma ampla campanha contra a corrupção da família de seu antecessor assim que chegou ao poder.



Nascido em um bairro muito pobre da capital Luanda, José Eduardo dos Santos é acusado de desviar grandes quantias de recursos angolanos para favorecer sua família e amigos. Outra de suas filhas, Isabel, é considerada a mulher mais rica da África.