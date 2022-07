UE recomenda segunda dose de reforço de vacina anticovid para maiores de 60 anos

As agências sanitárias da União Europeia recomendaram, nesta segunda-feira (11), uma segunda dose de reforço da vacina anticovid para todos os maiores de 60 anos, em vez de apenas para os maiores de 80 anos como era o caso até agora, devido à "vasta onda" de casos no Velho Continente.



"Peço aos Estados-membros que ofereçam imediatamente uma segunda dose de reforço a todos os maiores de 60 anos, assim como às pessoas vulneráveis, e peço a todas as pessoas elegíveis que se apresentem para serem vacinadas", declarou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, em comunicado conjunto do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



Em abril, as duas agências já haviam recomendado essa segunda dose de reforço - na maioria dos casos uma quarta dose - para os maiores de 80 anos, alertando que poderia ser acompanhada de uma ampliação aos maiores de 60 anos.



A Europa enfrenta "um aumento dos casos de covid, mas também uma tendência de alta do número de hospitalizações e atendimentos em emergência de vários países, principalmente devido à subvariante BA.5 da ômicron", destacou a diretora do ECDC, Andrea Ammon, citada no comunicado.



Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde para a região da Europa, que abrange cerca de 50 países, o número de casos de covid está em forte aumento desde o final de maio.



Os novos casos diários superaram na sexta-feira o número de 675.000, voltando ao seu nível do início de abril após a forte onda do inverno.



No entanto, segundo o ECDC e a EMA, não há "no momento uma evidência clara que justifique fornecer uma segunda dose de reforço aos menores de 60 anos que não tenham um risco alto de desenvolver uma forma grave" de covid-19.