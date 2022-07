Chuck Schumer, líder democrata do Senado americano, testa positivo para covid

O senador Chuck Schumer, líder da maioria democrata no Senado americano, testou positivo para covid-19, confirmou seu porta-voz.



Schumer é o nome mais recente da lista de pessoas influentes de Washington que contraíram o vírus este ano, uma lista que inclui a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a presidenta da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e o alto conselheiro do governo para a pandemia, Anthony Fauci.



O senador democrata pelo estado de Nova York, que está com o esquema de vacinação completo, incluindo as doses de reforço, tem sintomas leves, informou seu porta-voz Justin Goodman.



"Ele aprecia muito a proteção que a vacina proporcionou e incentiva todos a fazer os testes com frequência e a tomar a dose de reforço", disse o porta-voz.



Goodman informou que Schumer permanecerá em isolamento e trabalhará de maneira remota durante a semana.



"Qualquer um que conheça o líder Schumer sabe que, mesmo que ele não esteja fisicamente no Capitólio, por meio de reuniões virtuais ou seu típico telefone com flip, ele continuará com sua agenda robusta e permanecerá em contato quase constante com seus colegas."